© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riaprono i giochi qualificazione nella sfida tra Barcellona e Lione: dopo un lungo batti e ribatti in area di rigore, Lucas Tousart controlla di petto e al volo con un destro violento e preciso batte Ter Stegen. Col 2-1, ai francesi serve un altro gol per firmare un'altra clamorosa impresa, quella di eliminare il Barcellona e con lei tutta la Spagna dalla Champions League 2018/19. Ancora venticinque minuti da giocare, la sfida è apertissima, come del resto l'altra in corso a Monaco, tra Bayern e Liverpool