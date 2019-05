L'ex attaccante della Roma Sandro Tovalieri è intervenuto su MC Sport nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla squadra giallorossa e il rifiuto di Antonio Conte: "Anche io speravo nell'arrivo del tecnico leccese, ma in questo momento il club giallorosso non ha un progetto vincente. Conte vuole i trofei nell’immediato, il club giallorosso non poteva garantirglielo. C’è malumore nei tifosi che si aspettavano un grande colpo da parte del club: purtroppo anche le cessioni dei grandi giocatori nella scorsa fine sera di mercato non ha aiutato positivamente nella scelta fatta da Conte. Giampaolo? Non è un tecnico da salto di qualità".