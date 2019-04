Tovalieri: "Juve squadra normale, non può vincere solo con Ronaldo"

L'ex attaccante, ora tecnico, Sandro Tovalieri è intervenuto su MC Sport nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Ieri sera ci siamo entusiasmati per la bellezza del calcio. L'Ajax si è dimostrata grande squadra a livello tecnico ma soprattutto a livello atletico. Gli olandesi stavano benissimo fisicamente, poi sono dei giovani che non hanno nulla da perdere. La Juventus si era fatta la bocca comprando Ronaldo e credendo di vincere la Champions. Ma non hanno altri grandi campioni eccetto il portoghese: Cristiano non ha vinto da solo al Real Madrid, ma perché aveva Bale, Benzema, Kross, Modric, Marcelo... Ieri la Juventus ha dimostrato che in mancanza di alcuni giocatori è una squadra normale. Il campionato italiano poi è di basso livello, i bianconeri hanno fatto degli allenamenti e non ha quasi mai giocato con intensità".