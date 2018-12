Tragedia a Stoccarda: il padre del capitano Gentner muore durante la gara

Tragedia in Germania: mentre lo Stoccarda di Christian Gentner batteva l'Hertha Berlino, il padre del centrocampista e capitano dei biancorossi è stato infatti colto da un malore. Il signor Herbert si trovava nell'area business dello stadio ed è stato prontamente soccorso ma non vi è stato nulla da fare: non sono state al momento rese note le cause della morte e nessun tesserato dello Stoccarda, comprensibilmente in stato di shock, ha rilasciato dichiarazioni. Il calcio tedesco, e non solo tedesco, è in lutto.

Our thought are with former VfL player and current Stuttgart captain Christian Gentner, whose father passed away unexpectedly today at the VfB stadium following their game v Berlin. Our deepest condolences & best wishes are with Christian & his family during this difficult time.

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) 15 dicembre 2018