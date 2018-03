Tragedia Astori, Firenze Marathon gli dedica il km numero 13

Cartellonistica ad hoc in prossima edizione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Il km 13 della 35esima edizione della maratona di Firenze, in programma il prossimo 25 novembre, sarà dedicata a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso la scorsa domenica. Ad annunciarlo Firenze Marathon che, come spiegato in una nota, "si unisce e partecipa al cordoglio e al lutto cittadino per ricordare il calciatore della Nazionale e capitano della Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso domenica a 31 anni". Al km 13 sarà posizionata una cartellonistica particolare che sarà creata ad hoc per il giocatore che sarà ricordato anche durante la tradizionale messa del maratoneta che si tiene ogni anno alla vigilia della manifestazione.