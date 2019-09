Tantissimi messaggi di cordoglio a seguito della tragica morte del figlio di Cafu, Danilo, stroncato da un infarto a 30 anni. Roma e Milan hanno fatto sentire la loro vicinanza, così come gli ex compagni di squadra del "Pendolino", come Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta.

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏

Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏

— AC Milan (@acmilan) September 5, 2019