Tragedia di Genova, Chiellini: "Vicini al dolore delle famiglie coinvolte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo pomeriggio la nazionale italiana è stata in visita a Genova per ricordare le vittime del ponte Morandi. Giorgio Chiellini, difensore degli azzurri e della Juventus, attraverso il profilo su Twitter ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia: "Profonda commozione per una tragedia immane. Siamo vicini al dolore delle famiglie delle vittime e alle tante persone che ancora oggi vivono una situazione di grande disagio", ha scritto il calciatore sul social network.