Tragedia in Spagna: è scomparso il figlio dell'ex portiere Canizares

Immensa tragedia in casa Santiago Canizares, ex portiere del Valencia e della Nazionale spagnola. Il figlio dell'estremo difensore degli anni '90 è infatti scomparso a soli 5 anni a causa di una malattia che lo ha colpito anni fa. Questo il tweet con il quale Canizares ha comunicato la tragedia: "Mio figlio Santi è scomparso. Penso che sia giusto che sia io a comunicarlo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e di affetto che ho ricevuto da voi. Santi se n'è andato circondato dalla pace e dopo aver capito la sua missione in questi cinque anni nei quali ci ha accompagnato. #santicampeon".

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 marzo 2018