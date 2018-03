Tragedia nella B francese: 19enne del Tours muore nel sonno

Una tragedia simile a quella di Davide Astori scuote il calcio francese. Il 19enne Thomas Rodriguez, giovane promessa del Tours, è morto nel sonno presso il centro di formazione del club. La notizia del suo decesso è stata confermata dallo stesso Tours, compagine di Ligue 2, in una nota. La scomparsa di Rodriguez è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da accertare. Per questo motivo - come riferisce L'Equipe - la Lega francese ha deciso di rinviare la partita Tours-Valenciennes del prossimo 9 marzo. Un minuto di silenzio sarà osservato negli altri match di Ligue 1 e Ligue 2 in programma nel weekend.