A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto il tecnico Paolo Tramezzani. Ecco le sue parole:

Su Gasperini e l'ipotesi Juve

"Secondo me sarebbe la migliore scelta, visto quanto ha fatto vedere negli ultimi anni. E' italiano, conosce bene il nostro calcio e meriterebbe una grande occasione Non sarebbe un rischio. Crescita dei giocatori? Gasperini è il migliore di tutti e lo ha dimostrato".

Sul Milan e Gattuso

"Ha fatto una grande esperienza, il Milan è casa sua, non vedo un altro allenatore che poteva portare il Milan a questo punto. Ha valorizzato giocatori, ma non può giocare per posizioni importanti. Ma Gattuso ha fatto un buon lavoro e non scarto l'ipotesi di dare ancora fiducia a Gattuso. Apprezzo la sua sincerità, è molto trasparente ed onesto con se stesso. Magari gli interlocutori non lo sono altrettanto.Vorrei persone più vere come lui".