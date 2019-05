© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 34 anni dalla tragedia dell'Heysel, anche Giovanni Trapattoni ricorda una pagina nera nella storia del calcio europeo, della Juventus e anche sua a livello personale. Il Trap era infatti il tecnico dei bianconeri che vinsero la Coppa dei Campioni contro il Liverpool nella stessa sera in cui sugli spalti dell'impianto di Bruxelles morivano 39 persone. Via Twitter, Trapattoni ha scritto: "Non si può tornare indietro. Per questo è essenziale ricordare".