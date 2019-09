Traverso (UEFA): "Diversi club sotto indagine per il FPF"

Monitoriamo aumento delle plusvalenze, verificheremo situazioni

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Quest'anno già un numero importante di club ha sforato il deficit massimo di 100 milioni sul mercato. Ci sono società che hanno un saldo negativo nei trasferimenti, andremo a verificare le situazioni per il Fair Play Finanziario e poi vedremo se ci saranno procedimenti". Lo ha detto Andrea Traverso, managing director Financial Sustainability & Research dell'UEFA, confermando l'avvio di indagini in chiave FPF su diversi club per il saldo negativo nell'ultimo calciomercato. "L'anno scorso i nuovi indicatori per il FPF non hanno portato a indagini, quest'anno sì, anche se siamo ancora alla richiesta di informazioni ai club. D'altronde c'è stato un aumento delle spese, con 6 paesi su 10 hanno battuto il proprio record", ha aggiunto Traverso spiegando che le "quello delle plusvalenze è un altro tema che stiamo monitorando da vicino".