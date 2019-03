Tre anni senza Cruyff, ricordo del figlio: "Per me sarai sempre un eroe"

Tre anni dopo è il giorno di Olanda-Germania, quindi in parte il suo giorno. Johan Cruyff se n'è andato nel 2016, il 24 marzo, eppure sembra un'eternità per il vuoto che un campione unico - nel bene e nel male - ha lasciato nel mondo del calcio. A ricordarlo ci ha pensato il figlio Jordi, con un messaggio social e un video celebrativo delle imprese del padre: "Tre anni da quando ci hai lasciati - scrive su twitter -, ma la tua presenza rimane nei nostri cuori. Per molti eri un idolo, come giocatore, allenatore, visionario e uomo che si preoccupava degli altri. Per me sei, eri e sarai sempre il mio papà e il mio eroe. Grazie per il tuo amore e per i valori che ci hai lasciato".

Three years since you left us but your presence remains in our hearts. To many you were an idol as a player, coach, visionary & a man who cared about others. For me you are, were & will always be my father & hero.

Thank you for your love & the values you left. @JohanCruyff ❤ pic.twitter.com/eJWfVg7t3x

— Jordi Cruyff (@JordiCruyff) March 24, 2019