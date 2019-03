© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre o quattro cambi. Roberto Mancini ha ammesso la sua intenzione di far rifiatare alcuni giocatori durante la sfida contro il Liechtenstein. Così Spinazzola giocherà a destra, al posto di Piccini, con Romagnoli che sarà in ballottaggio - e forse lo vincerà - con Chiellini. A centrocampo probabile inserimento di Sensi per fare rifiatare Jorginho, più Quagliarella che dovrebbe essere il titolare al posto di Immobile nell'attacco di Mancini.

Probabile formazione (4-3-3)

Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Verratti, Sensi, Barella; Bernardeschi, Kean, Quagliarella.