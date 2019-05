© foto di Federico Gaetano

Traguardo importante quello raggiunto ieri da Alejandro Gomez. Il Papu, infatti, ha festeggiato le trecento presenze in Italia tra campionato e Coppa nazionale. di cui 189 con la maglia della Dea. L'Atalanta ha celebrato il suo capitano sui social: per l'occasione, il nome di Gomez è stato italianizzato in Alessandro.