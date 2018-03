Trezeguet: "Dybala-Higuain? Io e Del Piero abbiamo fatto la storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ha parlato di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: "Dybala è molto giovane ma fortissimo, non dimentichiamoci che è appena tornato dopo un lungo stop. Eppure sta facendo grandi cose, nonostante non sia ancora al meglio. Ha grandi margini di crescita e in coppia con Higuain rappresenta un tandem determinante per le fortune della Juve. Questa coppia come me e Del Piero? No, non ancora. Il paragone non regge perché noi abbiamo giocato insieme praticamente 10 anni, abbiamo fatto la storia. Ma Higuain e Dybala stanno facendo ottime cose e possono scrivere pagine indimenticabili per la storia bianconera. Poi i giocatori che rimangono impressi sono quelli che ti portano trofei e che vincono".