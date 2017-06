Trezeguet: "Mbappé deve ancora dimostrare le sue qualità nel Monaco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ha parlato così del futuro del suo connazionale Kylian Mbappé, obiettivo di mercato dei bianconeri, del Paris Saint-Germain e del Real Madrid: "Mbappé ha solo 18 anni e si trova in una piazza, come quella del Monaco, che vanta un settore giovanile di livello mondiale. Tutto va velocissimo nel calcio. Ne è un esempio la recente cessione di Martial al Manchester United. La questione economica è importante, ma credo che le cose debbano maturare con naturalezza e Mbappé, secondo me, deve ancora dimostrare le sue qualità nel Monaco". Lo riporta L'Equipe.