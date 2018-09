Tripoli: "La Cavese meritava la Serie C per pubblico e società"

Fonte: TuttoC.com

Pietro Tripoli, attaccante di lungo corso in Serie C, nella passata stagione ha vestito la maglia della Cavese tra i dilettanti: "L'obiettivo era quello di vincere il campionato, ma nonostante un’ottima stagione siamo arrivati secondi, abbiamo vinto i playoff e ciò è stato determinante per il ripescaggio in C. Sono davvero contento per la Cavese che meritava il ritorno tra i professionisti, visto la presenza di una società seria e ben organizzata e soprattutto di un pubblico caloroso e innamorato di questi colori”, le parole dell'ex Ascoli a ZonaCalcio.net.