'Eroe 2018':"Vergogna per chi non disapprova i buuu a Koulibaly"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sono orgoglioso, anche se per me gli eroi sono altri: sul fronte antirazzismo premierei Ancelotti, ad esempio". Igor Trocchia è tra gli 'eroi' del 2018, scelti dal presidente Mattarella per avere ritirato la squadra giovanile di cui è allenatore per insulti razzisti a uno dei 'suoi' ragazzi. "Il tema è caldo - spiega, all'Ansa - mercoledì sera ero a San Siro e mi sono vergognato per quegli spettatori che non hanno disapprovato i buu a Koulibaly. Ma Ancelotti è un grande uomo, coraggioso: si è schierato nonostante gli interessi in ballo".