Tronchetti Provera: "Delitto demolire S.Siro. Icardi? Voltiamo pagina"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Attraverso il microfono di Sky Sport, l'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha commentato la situazione legata allo stadio San Siro. "Si tratta di uno stadio meraviglioso, qui si vedono partite come in pochi altri posti al mondo. Ora ci si arriva facilmente, ci sono collegamenti moderni, non è più come prima. Se vogliono, si possono anche fare due stadi di proprietà, però demolire San Siro sarebbe un delitto, resta un simbolo di Milano. Costi e benefici? A questi concetti manca sempre la componente emotiva. Se le aspettative sono negative, le persone vivono male. Saremmo tutti felici con un San Siro moderno, e magari la gente sarebbe disposta a pagare anche qualcosa di più. È un simbolo importante di Milano. Ricordo qui una delle più grandi emozioni della mia vita: Inter-Spal da bambino, a 10 anni, con mio papà".

Poi non si esime dal parlare di Mauro Icardi appena tornato in gruppo. "È un fatto positivo, adesso voltiamo pagina. L'importante è giocare e avere quello spirito di squadra che fa vincere le partite: una parte fondamentale per una squadra. Occorre avere un gruppo coeso, che lavori insieme per vincere. Come valuto la gestione del caso? Ripeto: voltiamo pagina. Lo spogliatoio deve essere coeso comunque, perché è composto da professionisti. Io non credo ai famosi 'equilibri di spogliatoio'. Credo al dovere della società e dell'allenatore di mandare in campo i migliori. Icardi è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un'Inter aggressiva", riporta Fcinternews.it.