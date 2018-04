Tronchetti Provera: "Inter da scudetto con pochi ritocchi"

© foto di Image Sport

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato della Pirelli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Inter-Juventus: "Abbiamo una buona squadra, l'anno prossimo se tutti si esprimono al meglio potremo anche lottare per lo scudetto senza fare tanto sul mercato. Io causa delle dimissioni di Sabatini per il blocco ad alcune operazioni? Siamo convinti di aver rinnovato la collaborsazione con gente seria e affidabile. Suning, che aveva speso molto per Kondogbia, Joao Mario e Gabigol, penso abbia voluto osservare con scrupolo il fairplay finanziario. Icardi resta? Me lo auguro. E' il nostro capitano. Spalletti? Lo ritengo un tecnico tra i più capaci. Servirà qualche ritocco, non una rivoluzione per rendere l'Inter competitiva per il titolo".