Tronchetti Provera: "Inter, rinforzi in mediana e attacco per colmare gap"

Marco Tronchetti Provera, ad e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, ha parlato dell'Inter attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. "Spalletti aveva una missione, portarci in Champions, e l’ha centrata: questo glielo si deve riconoscere. Di sicuro non è stata una stagione facile, però si è conclusa in modo positivo. Conte ha ottenuto buoni risultati anche da c.t. della Nazionale e da tecnico del Chelsea. Si tratta di un eccellente professionista e come tale sarà accolto dagli interisti", le sue parole sulla situazione legata alla panchina.

Spazio anche al mercato. Tronchetti Provera ha così risposto sulle operazioni da fare durante l'estate: "Qualcosa a centrocampo e davanti va fatta. La difesa è forte, a livello delle competizioni internazionali. Però in mezzo al campo e all’attacco bisogna rinforzarsi. Per colmare il gap non confido tanto in un calo della Juve quanto in una forte crescita nostra".