Tronchetti Provera: "La Pazza Inter di cui ero innamorato, non c'è più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a un evento organizzato da RCS, Marco Tronchetti Provera ha parlato della nuova Inter, guidata da un binomio di ex juventini come Marotta e Conte. "Mi sono innamorato dell'Inter di Moratti, quella che ha magari ha perso delle occasioni, ma nella quale c'erano i Recoba, i Baggio... Ha sempre avuto giocatori che ci facevano amare pazzamente la squadra. Quella degli ultimi anni, invece, è stata una tristezza, si è persa la spina dorsale - evidenzia FcInterNews.it -. Una normalizzazione era necessaria e ora possiamo apprezzare maggiore qualità e più ordine: non è più la pazza Inter, ma è giusto così. Oggi ci sono anche individualità interessanti come Lautaro e Sensi. Poi, certo, questo cambiamento è avvenuto con due ex Juve come Marotta e Conte, un boccone difficile da digerire, ma sono anche bravi, per cui...".