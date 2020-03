Troppe violazioni, oggi nuovo decreto: multa salata e sequestro del veicolo per chi si sposta

Il governo cambia strada e stringe sul lato economico per “costringere” i cittadini a rimanere a casa. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nella giornata di oggi potrebbe arrivare un nuovo decreto. Troppe persone, infatti, sono state fermate e denunciate per spostamenti senza giustificato motivo. Appurato che le sanzioni ex art. 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 euro) non sono un deterrente efficace, anche perché difficilmente si potranno celebrare dei processi per un reato bagatellare, l’esecutivo è pronto a scegliere la via amministrativa. Cosa significa? Multa, la cui entità dovrebbe andare dai 2 ai 3 mila euro. Questo è un dettaglio su cui il governo sta ancora lavorando. E poi sequestro o fermo amministrativo del veicolo.