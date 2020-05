Troppi atti vandalici: il comune di Malmo chiede che la statua di Ibrahimovic sia spostata

Mentre Zlatan Ibrahimovic deve ancora decidere del suo futuro, con gli ultimi spifferi che lo vedrebbero sempre più lontano dal Milan, non c'è pace per la statua dell'attaccante svedese, collocata nel piazzale antistante lo stadio del Malmo. Continuamente vittima di atti vandalici, spesso e volentieri da parte di inviperiti tifosi locali (ha fatto discutere l'entrata in società nei rivali dell'Hammarby da parte di Ibra, ndr), il futuro della statua potrebbe presto essere in un altro luogo, visto che - riporta Sydsvenkan - il consiglio comunale della città di Malmoe ha chiesto ufficialmente alla società di trovare una nuova sistemazione all'idolo di bronzo, quasi tre metri per 500 chili, così da garantirne una migliore protezione.