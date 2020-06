Trump in polemica contro il calcio statunitense: "Non lo guarderò più"

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha fatto sapere che non assisterà più alle partite di calcio della Nazionale a stelle e strisce. La decisione è arrivata dopo che la US Soccer ha modificato la politica sull'inno nazionale. La federazione statunitense ha infatti dichiarato che non obbligherà più i giocatori a restare in piedi durante ‘The Star-Spangled Banner’. Una misura che nasce dal movimento di protesta per la morte di George Floyd, che ha spinto le persone a seguire l'esempio di Colin Kaepernick, il giocatore della NFL, e Megan Rapinoe, calciatrice statunitense, di inginocchiarsi durante l'inno prima delle partite (cosa che successivamente era stata vietata). Trump ha tweettato la notizia scrivendo senza mezze misure: “Non lo guarderò più”.