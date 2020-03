Trump: "Insieme sconfiggeremo questo nemico invisibile. Orgoglioso degli americani"

“Voglio ringraziare tutti gli americani per la loro unità e la loro capacità di fare quello che serve”. Via Twitter, il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha mandato un messaggio ai suoi concittadini: “Tutto il mondo sta combattendo un nemico invisibile, noi stiamo facendo un lavoro incredibile. Tutti noi, i medici, gli operai, gli infermieri. Lo sapete, è fondamentale lavarsi le mani, avere una buona igiene. Ma lo è ancora di più tenere un distanziamento sociale, così questo nemico non potrà andare da nessuna parte. Come presidente, sono orgoglioso dello spirito dimostrato dal Paese: uniti lo sconfiggeremo, prevarremo. Amiamo gli USA”.