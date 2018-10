Tudor: "CR7 ha dato convinzione alla Juve. Ad aprile più decisivo"

Igor Tudor, ex difensore della Juventus, è intervenuto al microfono di Radio Deejay: "Tanta roba questa Juventus. Impossibile fare paragoni, ma quest’anno è diverso. Ronaldo ha portato qualcosa in più dal punto di vista della convinzione. Il fatto che si tratti di un calciatore che ha fatto la storia del calcio si avverte nello spogliatoio, dà qualcosa in più. Ad aprile sarà ancora più decisivo. Chiaramente resta la mentalità della squadra, la programmazione della società. Queste sono le forze della Juventus”.