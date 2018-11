Tunisia-Marocco 0-1, 45' per Benatia. 90' per Under nel pari con Ucraina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per 1-0 del Marocco di Benatia nell'amichevole disputata nel tardo pomeriggio contro la Tunisia. Il difensore della Juventus è rimasto in campo solo per i primi 45'. La rete decisiva è stata messa a segno da En Nesyri al 41'. Zero a zero, invece, tra Turchia e Ucraina. Il romanista Under ha giocato 90'.