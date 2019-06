Dorsaf Gnaouti in campo domani a Tunisi per chiusura stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TUNISI, 14 GIU - Per la prima volta nella storia del calcio tunisino, un arbitro donna dirigerà domani l'incontro Espérance Sportive de Tunis-Club Athlétique Bizertin, ultima partita della serie A maschile tunisina. Dorsaf Gnaouti, originaria di El Kef, insegnante di attività fisica, è stata designata per questo incarico dalla direzione nazionale di arbitraggio. Due anni fa, alla testa di una terna arbitrale tutta al femminile, diresse una partita della Ligue 2 (serie B) Stade Tunisien et l'Association de Djerba.