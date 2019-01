Turchia, l'ex Inter Emre Belozoglu accusato di legami con i golpisti

Fonte: repubblica.it

La procura generale di Istanbul ha lasciato cadere le accuse nei confronti di cinque calciatori ed ex calciatori turchi, inizialmente accusati di avere legami con la rete golpista di Fetullah Gulen. Scagionati dalle accuse Alper Potuk e Mehmet Topal del Fenerbahce (quest'ultimo con trascorsi nel Valencia), Orhan Sam dell'Elazigspor, Gokhan Gonul del Besiktas e Tuncay Sanli, ex Stella del Fenerbahce e del Middlesbrough, ora ritiratosi.Continuano invece le indagini per Emre Belozoglu, con trascorsi anche nel campionato italiano e attualmente in forza al Basaksehir, club di Istanbul. Il nome dell'ex centrocampista dell'Inter è stato iscritto nel registro degli indagati in seguito alle accuse di un ex compagno di squadra nel Fenerbahce ed ex stopper della nazionale: Bekir Irtegun.