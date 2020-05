Turchia, se un calciatore è positivo tutto il gruppo va in quarantena

C'è un problema in più per l'intenzione del calcio turco di ricominciare. Perché Levant Akin, membro del comitato tecnico scientifico, ha affermato che in caso ci sia un positivo nella squadra - in tutti gli sport - tutti i membri del gruppo dovranno andare in quarantena per quattordici giorni. Soluzione differente, quindi, rispetto al calcio tedesco e spagnolo.