Turci su Musso: "E' da grande club, lo considero il portiere più reattivo della Serie A"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Luigi Turci, ex portiere dell'Udinese, ha parlato di Juan Musso: "È pronto per il passaggio a un grande club, poi la cosa deve essere confermata con i fatti. Le potenzialità ci sono. Ha fatto un grandissimo campionato, mostrando delle qualità importanti ed è stato giustamente convocato in nazionale. È cresciuto molto. È il portiere più reattivo di tutta la Serie A e lo sa bene anche lui. È migliorato molto anche nelle uscite".