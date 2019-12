Tutti su Wague, ma il Barcellona non vuole cederlo

Il terzino non parte a gennaio, in estate poi se ne riparlerà

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Moussa Wague, classe 1998, è uno dei talenti del Barcellona emersi nelle ultime settimane. Sul terzino destro lanciato dall'allenatore Ernesto Valverde hanno messo gli occhi vari club di Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e perfino Premier League. Dalla Catalogna, però, per il giocatore arrivano solo "no" secchi, perché il Barça non prevede di disfarsi di lui il mese prossimo. In estate la situazione potrebbe cambiare e qualche offerta può anche essere accolta. Moussa Wague, 21 anni, con un contratto fino al 2023, era passato inosservato fino alla partita Leganés, del ;;23 novembre scorso. Da allora, da quei 90' in campo, ha quasi sempre giocato, fino ad arrivare alla sfida di Champions contro l'Inter, nel corso della quale ha dimostrato il proprio valore. Con Nelson Semedo vicino al rientro, Wague ha posto la propria candidatura come valida alternativa del portoghese, che resta uno dei pupilli di Valverde. (ANSA).