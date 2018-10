Tweet Inter per Messi: "Un peccato non poterti affrontare"

© foto di J.M.Colomo

"Ci dispiace per il tuo infortunio e per il fatto di non poterti affrontare nei prossimi giorni. E' sempre un onore giocare contro i migliori". Con questo messaggio l'Inter, attraverso il profilo Twitter in lingua spagnola, ha voluto inviare il proprio sostegno a Leo Messi dopo la frattura del radio di ieri sera nella sfida con il Siviglia, che impedirà all'argentino di sfidare i nerazzurri mercoledì in Champions.