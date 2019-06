U20, Nicolato su Pinamonti: "Gli serve continuità, meglio se all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato, ct della Nazionale italiana Under 20, ha parlato dell'attaccante Andrea Pinamonti. "E' un ragazzo che si tiene con i piedi per terra da solo, è molto maturo nel modo di pensare e ragionare. E' giusto che abbia un grande cammino e sicuramente avrà un grande futuro davanti a sé. In questo momento ha bisogno di giocare con continuità, se potrà farlo nell'Inter, meglio ancora", le parole del selezionatore attraverso Radio Sportiva.