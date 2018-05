U21: il 19/5 convocazioni azzurrini

Amichevoli con Portogallo e Francia. Di Biagio torna in panchina

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Ultime due amichevoli stagionali per la Nazionale Under 21, che venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) affronterà allo stadio 'A. Coimbra da Mota' di Estoril i padroni di casa del Portogallo per poi far visita, martedì 29 maggio (ore 21.00), alla Francia allo stadio 'Léo Lagrange' di Besançon. A guidare gli Azzurrini sarà ancora una volta Luigi Di Biagio che torna sulla panchina dell'Under 21 dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario tecnico della Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra. Sabato 19 maggio verrà diramata la lista dei convocati: gli Azzurrini si raduneranno lunedì 21 maggio a Roma, mercoledì 23 la partenza per il Portogallo.