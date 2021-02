Udienza per la morte di Astori. Avvocato della Fiorentina: "Passaggi della perizia non congruenti"

Nino D'Avirro, avvocato della Fiorentina presente nel processo relativo alla morte di Davide Astori, ha parlato alla stampa presente dopo l'udienza di oggi. Queste le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it: "Il Ministero ha fatto tutta una serie di domande ai periti e poi sono state le parti civili che hanno proseguito nell'esame dei periti. Verrà rinviata l'udienza per la discussione, io ero per la Fiorentina che ha voluto seguire sempre la vicenda, stare vicino alla famiglia e quindi siamo stati sempre presenti. Se ACF è soddisfatta? Non lo so come andrà a finire, quello che è emerso... C'è questa perizia che sembra si risolva favorevolmente nei confronti del professor Galanti. Speriamo che si possa concludere bene, ma ripeto il pubblico Ministero ha cercato di segnalare alcuni passaggi della perizia che non erano congruenti. Se Fioretti ha parlato? Non può mica, la perizia riguarda solo le questioni tecniche relative alla tragica vicenda".