© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta tecnico tattica per l'Udinese a due giorni dal big match contro l’Inter. La squadra si è radunata sul campo 4 del Bruseschi agli ordini di mister Gotti, che ha regolarmente diretto l’allenamento dopo il leggero attacco influenzale che lo aveva colpito nella giornata di ieri. Oltre al lungodegente Samir, sempre impegnato con un programma di recupero differenziato dopo l’intervento al ginocchio, non ha fatto parte del gruppo anche Bram Nuytinck, tenuto a riposo in via precauzionale per un affaticamento muscolare. Al termine della rifinitura di domani, Gotti deciderà sull’impiego o meno dell’olandese nella sfida ai nerazzurri. Lo riporta il sito ufficiale del club.