Udinese, al lavoro verso la sfida con l'Empoli: Pezzella di nuovo in gruppo

Seduta in vista della trasferta di Empoli per l'Udinese di Julio Velazquez. I bianconeri dopo una fase di attivazione muscolare si sono cimentati in diverse esercitazioni palla a terra con passaggi veloci per poi dedicarsi per quasi un’ora a lavori di finalizzazione sulla metà campo. L’allenamento si è poi spostato sul campo 4 per concludersi con prove tattiche in vista della sfida di domenica con l’Empoli. Nota positiva della seduta mattutina è il rientro in gruppo di Giuseppe Pezzella, che ha svolto con i suoi compagni tutte le esercitazioni al massimo dell'intensità.