© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riscaldata da un sole primaverile la squadra si è ritrovata stamani al Bruseschi per proseguire la preparazione in vista della partita con la Juventus. Dopo una prima parte di attivazione fisica, i ragazzi si sono divertiti con dei torelli tattici a buona intensità. Davide Nicola e il suo staff hanno dedicato la parte principale della seduta a lavoro tattico e partitelle a tema. Seduta differenziata per Okaka, che ha fatto un lavoro atletico personalizzato sul campo 2 e per Sandro, che è rimasto in palestra con i preparatori. La squadra si ritroverà domattina alle 10.30 per la rifinitura e nel pomeriggio partirà alla volta di Torino.