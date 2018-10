Udinese, allenamento post amichevole: personalizzato per Teodorczyk

Fonte: udinese.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata all’ultimo minuto in amichevole alla Dacia Arena contro la formazione slovena dell’NK Bravo, il gruppo agli ordini di mister Velazquez si è ritrovato di buon mattino per la seduta di scarico in palestra. Esercizi sul campo per i due portieri Nicolas Andrade e Juan Musso. Continua invece il lavoro personalizzato per Lukasz Teodorczyk.