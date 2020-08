Udinese, amichevole con il Vicenza. L'undici scelto da Gotti, De Paul neanche in panchina

vedi letture

L'Udinese scende in campo per l'amichevole contro il Vicenza. Non c'è Rodrigo De Paul, out probabilmente per un problema muscolare. Di seguito le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ballarini, Coulibaly, Walace, Barak, Matos; Okaka, Lasagna.

A disposizione: Perisan, Gasparini, Prodl, Dzankic, Mazzolo, Battistella, Gonzalez, Micin, Oviszach, Palumbo, Teodorczyk, Nestorovski. All. Gotti

Vicenza (4-4-2): Pizzignacco; Bruscagin, Bizzotto, Pasini, Beruatto; Nalini, Pontisso, Rigoni, Zarpellon; Meggiorini, Guerra.

A disposizione: Grandi, Barlocco, Cinelli, Fantoni, Giacomelli, Ierardi, Ouro, Padella, Rossi, Scoppa, Tronchin, Vandeputte, Zonta. All. Di Carlo