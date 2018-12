© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese è in campo per la seduta pomeridiana prevista oggi. Dopo l'attivazione in palestra, la squadra di Nicola si è presentata in campo. Il gruppo ha ritrovato Valon Behrami che nei giorni scorsi aveva sostenuto degli allenamenti differenziati programmati. Il capitano è quindi sicuramente disponibile per la sfida di sabato contro il Frosinone gara in cui l'Udinese sarà chiamata a fare la partita. Differenziato programmato per Ter Avest, Larsen e Pussetto. Appare ormai recuperato Barak. Esercitazioni mirate per mettere sotto pressione la difesa, con centrocampisti e attaccanti a sollecitarla. Quindi superiorità numerica in attacco per trovare soluzioni offensive.