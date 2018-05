Udinese-Bologna, tutto esaurito per domenica alla Dacia Arena

Partita decisiva per i friulani, impegnati a evitare la serie B

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - UDINE, 16 MAG - Lo stadio Friuli Dacia Arena è sold out in vista della gara decisiva per la permanenza in serie A che l'Udinese si giocherà domenica alle 18 contro il Bologna. Lo comunica Udinese calcio spiegando che sono già esauriti tutti i biglietti per gli ultimi 90 minuti di questo campionato. Il sold-out è stato raggiunto in meno di 48 ore, grazie alla speciale promozione decisa dall'Udinese con i biglietti per tutti settori dello stadio disponibili a 5 euro. Allo stadio ci saranno così domenica 25 mila spettatori. La partita inizierà alle 18, i cancelli saranno aperti alle 16.