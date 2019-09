Udinese-Brescia, i convocati di Tudor. Tutto ok per Ekong e Okaka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito ufficiale dell'Udinese arriva la distinta con i convocati di Igor Tudor per la gara di domani contro il Brescia valida per la 4^ giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena:

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori:2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 8 Jajalo; 11 Walace; 12 Sema; 38 Mandragora; 60 Kubala; 72 Barak

Attaccanti: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk