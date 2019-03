© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pranzo in gruppo inaugura questo martedì bianconero. Come ormai consuetudine la squadra si è ritrovata prima delle 12:30 al ristorante della Dacia Arena. Appuntamento poi alle 14:00 in spogliatoio per un’approfondita analisi video per focalizzare poi il lavoro sul campo. Dopo il riscaldamento in palestra, infatti, buona parte dei titolari si è spostata sui campi del Bruseschi per proseguire con un lavoro tattico e di possesso palla. Campo diviso in sezioni e movimenti specifici per ogni fascia del rettangolo di gioco le consegne dello staff tecnico. Delle partite a tema su campo ridotto hanno chiuso questo pomeriggio di allenamenti. Hanno lavorato a parte sul campo 3, Valon Behrami ed Emmanuel Badu, prossimi al rientro. Lo riporta il sito ufficiale dell'Udinese.