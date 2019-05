© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese di nuovo al lavoro in vista della gara di domenica contro il Frosinone. Come riportato dal sito ufficiale del club friulano, dopo un'attivazione in palestra la squadra ha svolto il riscaldamento con degli esercizi di palleggio in spazi ristretti, sempre mantenendo molto alta l'intensità. La parte centrale ha previsto un lavoro tattico di finalizzazione con i giocatori divisi in 4 squadre, alternato a degli allunghi di corsa. L'allenamento si è concluso con due partitelle 10 vs 10 della durata di 7 minuti ciascuna, con le porte posizionate sui limiti delle aree. Nota positiva della giornata di oggi il rientro in gruppo di William Troost-Ekong, di nuovo in campo dopo l'infortunio all'adduttore subito in occasione della sfida con il Sassuolo.