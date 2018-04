Udinese, buone notizie per Oddo: Fofana di nuovo in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie in casa Udinese in vista della gara contro il Cagliari. Seko Fofana ha infatti ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbe essere convocato per la sfida contro i sardi. hanno svolto il lavoro con il resto del gruppo anche Larsen, Nuytinck, Samir che nei giorni scorsi avevano svolto una preparazione differenziata.