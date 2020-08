Udinese, comunicato il programma delle amichevoli estive: si parte col Vicenza il 29 agosto

vedi letture

Il primo test in vista della nuova stagione vedrà l'Udinese sfidare, in amichevole, il Vicenza neopromosso in serie B sabato 29 agosto con calcio di inizio alle ore 19. Nel corso della preparazione i bianconeri disputeranno altre due gare rispettivamente contro Legnago e Venezia. Tutte le partite, in osservanza dei protocolli in vigore, si disputeranno a porte chiuse.

Di seguito il calendario completo:

UDINESE - VICENZA sabato 29 agosto ore 19

UDINESE - LEGNAGO giovedì 3 settembre ore 19

UDINESE - VENEZIA domenica 13 settembre ore 19